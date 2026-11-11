Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La próxima visita de León X1V, Papa de la iglesia católica, podría considerarse como un bálsamo que alivie o al menos haga olvidar temporalmente las mortificaciones a la república. Es lo que suponen quienes creen en la doctrina de Cristo. El anuncio es bueno de toda bondad. Sin embargo, el columnista considera que la fecha definida para el efecto no es la adecuada a pesar del simbolismo que encierra. Y es que el santo hombre decidió hacerlo el 12 de diciembre justo en la Basílica de Guadalupe.

Usted dirá que la ocasión es inmejorable y pue-que tenga razón, pero vea que el lugar se pone peor que hormiguero antes de la lluvia, y ha de ponerse todavía más teniendo a la vista a tan distinguido personaje, por lo que es de temer algunas desgracias derivadas del fanatismo llevado a extremos en días como el señalado. Ojalá y el pesimismo del que escribe sea solo producto de su afiebrada visión del mundo que lo rodea y no de la realidad que eso sí, mucho tiende a la ficción, y ni modo que sea invento.

El asunto es que Robert Francis Prevost que así se llama el líder de millones de fieles, de 71 años que cumplió el 14 de septiembre, nacido en Chicago y nacionalizado peruano, estará por estos andurriales cumpliendo la promesa hecha a Doña Claudia aunque más bien dándose el gusto de pasear una vez más por la tierra de Motecuhzoma Xocoyotzin. Oiga, por cierto, ¿será verdad que la idea original del milagro del Tepeyac fue de Hernán Cortés quien de esta forma pretendió sustituir la imagen muy parecida a Gualupita de la que era devoto en Medellín, lugar donde enterrara el ombligo en la región de Extremadura España?. Si lo sabe, dígalo ahora o cállelo para siempre.

De manera que la presencia de León X1V podría atenuar los escándalos que padece el país. A lo mejor, pero sería insuficiente dada la dimensión de los sacudimientos por lo que será necesario agregar el aguinaldo, las “posadas”, el árbol de Navidad, las “piñatas”, el relajo y las balaceras de fin de año y en un descuido hasta la Rosca de Reyes. Digo, para medio compensar las dolencias de la 4T.

Dicho lo anterior es conveniente recordar que a pesar del desmother acumulado en las últimas semanas el misterio permanece: no sabemos dónde se encuentran Rubén Rocha Moya, Guadalupe Taddei, menos Alfredo Hernández Casillas. En este sentido la inteligencia policiaca ha fallado y por tanto Omar García Harfuch es incapaz de rendir cuentas a la ciudadanía que reclama información en cumplimento de la obligación de transparentar lo público y como no sucede tal cual, los rumores se echan a volar. Dícese por ejemplo, que el ex gobernador de Sinaloa permanece bajo resguardo militar para evitar que algún comando gringo lo atrape obligándolo así a enfrentar los presuntos delitos imputados en los dominios de mister Trump. Y es que el plazo de la extradición terminó sin que el supremo gobierno cumpliera. “Ni cumplirá”, como dijo don Teofilito al recordar que La Jefa de Jefas permanece terca en eso de las pruebas que los gringos al parecer no están dispuestos a ventilar para que cualquier polizonte las utilice en beneficio propio o de grupos delictivos como lo manda la costumbre en la materia.

Otro de los casos que merecen serie televisiva, son los amoríos y pasional rompimiento entre Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas. Al respecto está científicamente comprobado que la mayoría mexica sigue pendiente del desenlace de la romántica y despechada relación de esta pareja que en días se convirtió en la más popular del chismerío en la cola de las tortillas y entre quienes acuden a abonar el costo de las motos en Elektra del tío Ricardo Salinas Pliego. Pero deje que la pregunta es la misma: “¿Dónde chingaos se encuentran estos “angelitos” que burlaron los más sofisticados candados anticorrupción del INE?”. Hasta ahora las acusaciones y demandas sobran, aunque con lentitud para que huyan los que el morbo y la publicidad califica de “auténticos enemigos de la democracia”. En redes algunos medios ubican al varón en Argentina y es de creerlo dado que el tipo asemeja robalo “enjabonao”, por lo mismo, difícil de atrapar porque puede saltar por el continente y hasta convertirse en fantasma si es necesario. ¿Y la dama?, bueno ella estará como la zarzamora llora que llora por los rincones, pero dándose tiempito para contar las ganancias de esta aventura que tal vez le cueste algunos añitos a la sombra, pero con el colchón repleto de billetes para aminorar la pena y garantizar felicidad el resto de la existencia…Total que León X1V vendrá a recordar que las penas mundanas solo son cosas del diablo.

SUCEDE QUE

Haiga sido como haiga sido, el alcalde de Río Bravo Miguel Ángel Almaraz en horas se convirtió en el escapista más popular del rumbo. Por imaginación no quedó, ahora va por votos agradecido hasta con sus adversarios que gratis le hicieron la precampaña.

Y hasta la próxima.