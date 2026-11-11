Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer la muerte de la menor Aranza, víctima de los hechos de violencia ocurridos hace días en Matamoros.

De acuerdo con el fiscal Eduardo Govea Orozco, las líneas de investigación incluyen el análisis del entorno familiar y posibles antecedentes de personas cercanas a la víctima.

Confirmó que la información relacionada con el padre, abuelo y otros familiares de la menor está siendo incorporada a la carpeta de investigación como parte de los trabajos de inteligencia que realiza la autoridad.

Precisó que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre la actividad o entorno del padre de la niña, por lo que continúan recabándose datos para contextualizar adecuadamente los hechos.

Govea Orozco señaló que en algunas regiones de la frontera y la zona ribereña se han documentado casos en los que grupos de la delincuencia organizada utilizan a civiles, familias e incluso menores de edad para obstaculizar o confrontar acciones de seguridad.

No obstante, aclaró que sería prematuro afirmar que una situación de esa naturaleza esté relacionada con el caso de Aranza, ya que las investigaciones continúan en desarrollo.

«Tenemos que contextualizar cómo se origina toda esta secuencia de hechos», explicó el fiscal al referirse a las distintas hipótesis que están siendo analizadas por la autoridad ministerial.

Cabe recordar que la menor Aranza perdió la vida tras resultar herida por un disparo durante un operativo registrado en Matamoros, hecho que generó una amplia demanda social para esclarecer las circunstancias en que ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.