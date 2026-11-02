Por Redacción

Río Bravo, Tamaulipas.– Derivado de un reporte y monitoreo del Centro de Cómputo, Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), personal de la Guardia Estatal realizó la localización y aseguramiento de dos masculinos en posesión de un arma de fuego, cargador abastecido y una unidad motriz.

Los efectivos acudieron a la estación de servicio, donde fue visualizado el vehículo señalado por el sistema de videovigilancia.

En el sitio, el personal operativo intervino a los dos ocupantes y aseguró la unidad junto con el armamento y un equipo de telefonía.

Tanto las personas como los elementos materiales probatorios fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.