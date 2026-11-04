Por Agencias

Austin, Texas.- Jim Cason y David Brooks/La Jornada.- Progresistas se anotaron un triunfo parcial aun antes de que cerraran las urnas este martes cuando el presidente Donald Trump anunció que ha decidido dejar de enviar 4 mil millones de dólares de asistencial anual a Israel porque ese tema es políticamente negativo, pero persistió en su intento de interferencia electoral amenazando a algunos estados con dejar de contar algunos votos y cuestionando de antemano el resultado de la elección al Senado de Alaska.

Así, esta jornada electoral procedió bajo la sombra de posibles actos de una sin precedente intervención federal para minar el proceso y poner en duda algunos resultados, pero también de sabotajes o uso de violencia por militantes trampistas.

Con 50 estados y el Distrito de Columbia administrando estas elecciones federales -según la Constitución las autoridades estatales son las encargadas de realizar elecciones y no el gobierno federal- siempre hay problemas y conflictos en estos procesos, desde el acceso a las urnas hasta la recolección y conteo de votos. Este martes, inundaciones en partes de Florida obligaron a cambiar la ubicación de casillas, mientras que en el condado Westchester de Nueva York y en Oklahoma City, autoridades locales reportaron problemas con el funcionamiento de las máquinas de voto.

Pero a pesar de los temores nutridos por las amenazas del gobierno de Trump y de activistas derechistas, la jornada electoral pareció haber funcionado notablemente bien. Sin embargo, el proceso electoral no culmina hoy, sino que hay otra etapa donde se aceptan o se disputan resultados y se respeta o no la voluntad del electorado.

SINDICALISTA VIGILAN EL PROCESO ELECTORAL

Aquí en Texas, integrantes de la sección estatal de la central obrera AFL-CIO se dedicaron a lo largo del día a asistir a votantes a llegar a casillas y recordarles sus derechos. “También sabemos que en este ciclo electoral, a diferencia de otros, la democracia misma está en juego”, explicó Lorraine Montemayor, secretaria tesorera de la federación estatal, en entrevista con La Jornada. Agregó que sindicalistas fueron capacitados para reportar cualquier irregularidad observada en el proceso o intentos para subvertirlo.

En Maine, el alcalde de Lewiston Carl Sheline dijo al New York Times que votantes de origen somalí “han sido hostigados incesantemente por provocadores políticos y agitadores” no solo hoy, sino durante todo el plazo para emitir votos adelantados.

Y aun después de que un tribunal falló en contra del Departamento de Justicia que exigía la suspensión del conteo de votos en Alaska si estaba por ganar la candidata demócrata al Senado, el procurador general envió cartas a demócratas en ese estado anunciando que estaba impulsando una investigación sobre una “conspiración criminal” para alterar el voto.

TEMOR ENTRE COMUNIDADES INMIGRANTES

El secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin declaró a mediodía que a fin de cuentas no ordenó el despliegue de agentes federales a las casillas, pero las amenazas de hacerlo durante semanas antes de la elección lograron su objetivo al elevar el nivel de temor entre las comunidades inmigrantes. “Ahora mismo estoy entrando a la oficina para una reunión por zoom, porque mis clientes están demasiado asustados para venir a verme en persona”, comentó el abogado de inmigración José Pertierra en Washington hoy en entrevista con La Jornada. “Hay mucha retórica y muchos rumores sobre la presencia de autoridades de migración y de seguridad pública alrededor de las casillas”, indicó Javier O. Hidalgo, director de asuntos públicos de la organización de defensa de derechos de inmigrantes RAÍCES en San Antonio, Texas, al señalar que aún si no son desplegados, ya lograron sembrar el temor y con ello posiblemente suprimir el voto de inmigrantes con ciudadanía y sus familias.

Trump ha dicho explícitamente que usará los poderes del gobierno federal para interferir en el conteo de los votos y hasta amenazó con negarse a permitir que los electos ocupen sus curules en el nuevo Congreso si su Partido Republicano no gana la elección. Pero también reconoció que podrían sufrir una derrota y en ese caso usará sus poderes de vetar proyectos de ley formulados por un Congreso bajo control demócrata.

DONALD TRUMP ANUNCIA FIN DE ASISTENCIA ANUAL A ISRAEL

Llamó la atención de que, en medio de todo esto, también pareció reconocer por primera vez que los miles de millones en asistencia que brinda Estados Unidos a Israel es un tema muy impopular en estados claves, y fue en este contexto que anunció que pondrá fin a los 4 mil millones que Washington entrega a Israel cada año.

Los israelíes continuarán comprando armas estadunidenses y varios expertos advirtieron que, como en tantos otros asuntos, Trump podría revertir esa decisión después de esta elección.

La declaración misma fue percibida como otro indicador de la creciente oposición a la complicidad estadunidense con el genocidio que lleva a cabo Israel.

SPRINGSTEEN LLAMA A DEFENDER EL VOTO

Ante las constantes amenazas del mandatario contra el proceso democrático de su país, Bruce Springsteen emitió un mensaje este día electoral a sus millones de seguidores: “Hola, soy Bruce Springsteen y me estoy dirigiendo a funcionarios electorales y representantes de nuestro gobierno este día de elecciones. Ustedes han jurado preservar, proteger y defender nuestra Constitución. Eso implica que tienen un deber solemne de asegurar que nuestros votos son contados de manera segura. Ustedes que nos representan nunca deben acceder a ninguna directiva que mine nuestros derechos a elecciones libres e imparciales. Nuestro voto es nuestra voz y les corresponde a ustedes asegurar que nuestras voces sean escuchadas”.

Esa voz está preocupando al mandatario y sus aliados, ya que esta elección legislativa es también un referéndum sobre la gestión de Trump. Algunos analistas están argumentando que si esta elección culmina con una derrota extensa para los republicanos, podría marcar el principio del fin de la era Trump, comentó Susan Glasser del The New Yorker. “Si la elección de esta semana representa, por fin, el inicio del fin, pues, el fin debería llegar lo antes posible”. (Jim Cason y David Brooks/La Jornada).