Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una fuga de gas registrada en una pipa que circulaba por la colonia La Libertad de esta capital fue controlada por los cuerpos de emergencia y autoridades que acudieron al lugar.

El incidente se originó por una falla en el sistema de gas de la unidad, mientras circulaba por la calle Nicaragua, en el cruce con avenida Las Américas, lo que motivó el cierre preventivo de la vialidad para realizar las maniobras correspondientes.

La situación fue controlada y las autoridades mantenían la atención conforme a los protocolos de seguridad prevalecientes.