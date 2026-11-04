Por Agencias

Washington.- Los primeros colegios electorales cerraron este martes en las legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, claves para el presidente Donald Trump, en las que los demócratas aspiran a arrebatar a los republicanos el control del Congreso.

Partes de Indiana y Kentucky cerraron la votación a las 18:00 horas. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado.

PRIMER RESULTADO ANUNCIADO EN CONTIENDA PARA EL SENADO DÁ TRIUNFO A DEMÓCRATAS EN VIRGINIA

El demócrata Mark Warner resultó electo el martes para el Senado en representación de Virginia tras derrotar al republicano Bert Mizusawa.

Warner obtuvo un cuarto mandato en el Senado, donde se desempeña como vicepresidente del Comité de Inteligencia. Mizusawa es un mayor general retirado del Ejército y veterano de la guerra en Afganistán.

La victoria de Warner se produce en un estado que cuenta con una de las mayores concentraciones de empleados federales, quienes sufrieron el mayor impacto de los esfuerzos de Trump por recortar la plantilla gubernamental al inicio de su segundo mandato. (/AFP/La Jornada/Agencias).