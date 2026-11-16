Por Agencias

Ciudad de México.- Será en la madrugada del martes -horario del centro de México- cuando se desarrolle la reunión bilateral entre los presidentes de México y China, Claudia Sheinbaum Pardo y Xi Jinping.

Al dar a conocer la agenda de la mandataria mexicana en sus actividades en la 33 cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), cuya sede es Shenzhen, China, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, detalló que la mandataria también tendrá una bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La primera actividad de la jefa del Ejecutivo en el marco del foro multilateral se realizará esta noche, a las 22 horas, horario de México (12 de la tarde del martes en horario de China Continental) con una intervención magistral en un encuentro con empresarios provenientes de las naciones del APEC.

A las dos de la mañana, horario de México (cuatro de la tarde de Shenzhen), se celebrará el encuentro bilateral con el secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la nación asiática, Xi.

Dos horas después, a las seis de la tarde de China y cuatro de la mañana del martes en México, se efectuará la bilateral con el primer ministro canadiense.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que será mañana martes cuando la presidenta se conecte desde China a la mañanera en Palacio Nacional.

Agregó que en su visita a China, la Presidenta “lleva al mundo la voz de un México soberano y con principios”.

En ese marco, Rodríguez expresó que “es motivo de orgullo” que nuestro país “esté representado (ante el mundo) por una mujer con la inteligencia, la preparación y el respaldo popular de nuestra presidenta”.

La delegación que acompaña a Sheinbaum Pardo a China la conforman el canciller Roberto Velasco, y los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; de Ciencia, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich; de Energía, Luz Elena González; y de Turismo, Josefina Rodríguez.

Según la funcionaria federal, el objetivo de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación es construir mejores condiciones de desarrollo económico y bienestar para su pueblo.

En ese sentido, sostuvo que el viernes pasado el Banco Mundial dio a conocer que entre 2018 y 2026 “millones y millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza”.

Destacó la relevancia de esa noticia, pues “es resultado de la política que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta política, conocida por todos, de ‘por el bien de todos primero los pobres’”.

De acuerdo con Rodríguez, “hoy se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias, se ha recuperado el poder adquisitivo incrementado el salario mínimo y los programas sociales llegan directamente a quien más lo necesita”.

La titular de la SG expuso que la presidenta estará de regreso en el país en las primeras horas del 20 de noviembre, con el propósito de encabezar la ceremonia por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana. (Emir Olivares y Miriam Hernández/La Jornada).