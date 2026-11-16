Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Tamaulipas dispondrá de poco más de 4 mil millones de pesos para cubrir salarios, aguinaldos y diversas prestaciones laborales correspondientes al cierre de año para alrededor de 15 mil 600 trabajadores activos, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

El funcionario estatal destacó que la administración cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para atender todos los compromisos financieros de diciembre, entre ellos el pago de nómina, aguinaldos, proveedores y otras obligaciones propias del cierre del ejercicio fiscal.

Subrayó que, a diferencia de años anteriores, la actual administración no solicitará créditos de corto plazo para cumplir con estas responsabilidades, ya que los recursos fueron previstos y reservados desde el inicio del año mediante una estrategia de planeación financiera.

“No recurriremos a créditos como se había hecho en los últimos siete años anteriores para cumplir con un compromiso con sus trabajadores y evitar en la medida de lo posible, seguir endeudando más al estado”.

Ramírez González recordó que durante diciembre se realiza una de las mayores erogaciones del año, ya que además de las dos quincenas correspondientes al mes, se cubren conceptos como compensaciones, aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones laborales.

Explicó que esta política financiera permitió romper con la práctica de solicitar financiamiento al término de cada año para enfrentar dichos compromisos, mecanismo mediante el cual anteriormente se gestionaban créditos que oscilaban entre mil y 2 mil 500 millones de pesos.

“Te recuerdo que los últimos siete años anteriores a que tu servidor fuera el titular de la Secretaría de Finanzas se había solicitado un crédito de corto plazo y nosotros rompimos con esa tendencia, con ese hábito para no endeudar más al estado”.

El titular de Finanzas señaló que la dependencia comenzó a apartar recursos desde los primeros meses del ejercicio fiscal, con el objetivo de asegurar la disponibilidad presupuestal suficiente al concluir el año y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones adquiridas.

En cuanto al comportamiento de los ingresos estatales, informó que durante octubre se registró una recaudación preliminar cercana a los 930 millones de pesos, cifra que calificó como positiva debido a que históricamente ese mes suele presentar una disminución en la captación de recursos.