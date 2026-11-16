Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Nacional 85 Nuevo Laredo–Monterrey, a la altura del kilómetro 26, personal de la Guardia Estatal adscrito a la Estación Segura G2 brindó apoyo perimetral y de vialidad tras registrarse un incendio en cinco establecimientos comerciales construidos con madera.

Al arribar al sitio, donde ya se encontraba personal de la Guardia Nacional, los efectivos acordonan el área con cinta preventiva, retiraron a la ciudadanía para resguardar su integridad y agilizaran la circulación vehicular mientras elementos de Bomberos Municipales de Nuevo Laredo sofocaban el fuego, el cual presuntamente se originó por chispas en un poste de energía eléctrica.

Asimismo, los elementos brindaron atención de primer contacto y valoración de signos vitales a una locataria adulto mayor, quien presentó parámetros estables sin requerir traslado hospitalario, concluyendo la emergencia con saldo blanco en materia de personas lesionadas.