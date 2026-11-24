Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) mantiene pendientes pagos para siete docentes de educación básica que realizaron cambios de adscripción entre entidades federativas y cuyos trámites continúan en proceso de regularización ante autoridades federales.

El secretario de Administración de la SET, Hugo Fonseca Reyes, informó que los casos corresponden a maestros que regresaron a Tamaulipas procedentes de otros estados y cuya situación salarial depende de autorizaciones por parte de la Federación.

«Tenemos siete maestros por ahí con una situación en particular que estamos viendo con la Federación», señaló.

Explicó que los docentes afectados pertenecen al nivel básico, principalmente primaria y secundaria, y acumulan entre dos y tres quincenas pendientes de pago mientras concluye el procedimiento administrativo correspondiente.

Fonseca Reyes indicó que el adeudo no obedece a falta de recursos estatales, sino a un proceso de regularización relacionado con la nómina federalizada.

«Ahorita lo que estamos viendo con la Federación son unos pagos, unos adeudos que se tienen con maestros que hicieron movimiento de estado a estado», explicó.

El funcionario aseguró que las gestiones ya se encuentran avanzadas y confió en que la situación quede resuelta en los próximos días.

Por otra parte, adelantó que después del 7 de diciembre la SET iniciará la dispersión de aguinaldos para aproximadamente 55 mil trabajadores de la educación, entre personal estatal y federalizado.

Precisó que para este proceso se contempla una derrama cercana a los 300 millones de pesos.

Respecto a las compensaciones del personal administrativo, aclaró que los ajustes se realizan de manera periódica con base en las responsabilidades asignadas y las evaluaciones efectuadas por los superiores inmediatos, sin que ello implique un incremento en el presupuesto destinado a ese concepto.