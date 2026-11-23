Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reconoció que la Dirección de Tránsito Estatal aún requiere incrementar considerablemente su número de elementos para lograr una cobertura adecuada en las carreteras de la entidad.

El titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que actualmente la corporación cuenta con 110 elementos capacitados en materia de tránsito, aunque estimó que esa cifra representa apenas la mitad de las necesidades operativas del área.

«Yo siento que vamos a la mitad. Nos falta otro tanto para poder cubrir la mayoría de las carreteras estatales que tiene el estado», señaló.

Explicó que la Dirección de Tránsito Estatal fue retomada y fortalecida durante la presente administración, luego de haber recibido una corporación integrada por alrededor de 70 elementos.

Como parte de este proceso de reforzamiento, recientemente fueron incorporadas diez nuevas patrullas destinadas a labores de vigilancia, apoyo y auxilio en las carreteras de jurisdicción estatal.

No obstante, reconoció que el equipamiento y personal disponible todavía resultan insuficientes para atender la totalidad de las necesidades operativas.

Pancardo Escudero indicó que actualmente existe un proceso permanente de reclutamiento, además de presupuesto destinado al fortalecimiento de la corporación.

El funcionario precisó que los elementos se encuentran distribuidos en las distintas coordinaciones regionales y colaboran con las acciones de seguridad implementadas en las carreteras y estaciones seguras.

«Tamaulipas es una entidad de mucho tránsito».

Asimismo, explicó que gran parte de la circulación vehicular corresponde a vías federales, donde la intervención de la corporación estatal se realiza principalmente mediante labores de apoyo y auxilio a los usuarios.