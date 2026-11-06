Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la Instalación y Sesión Ordinaria del Consejo General de Salud, un órgano de coordinación estratégica, consulta, evaluación y concertación permanente del Sistema Estatal de Salud y convocó a las y los presentes a seguir trabajando en unidad y aprovechar este reordenamiento en materia de salud que está teniendo el país, para lograr que Tamaulipas destaque en los primeros lugares y poder brindar mejores servicios y atención médica en beneficio de las y los tamaulipecos.

“Me da mucho gusto ver cómo cada una de nuestras instituciones se ha ido fortaleciendo en infraestructura, en mejoras de nuestros edificios, en la prestación de la atención médica, en mejores equipamientos para que tengamos alta tecnología para la atención de los padecimientos de quienes ya los aquejan y que tengamos también la oportunidad con este nuevo sistema del Sistema Universal de Salud, el implementar cada vez más espacios que estén más cercanos a la gente. No accesibles, sino acercables a la gente para que puedan tener la oportunidad inmediata de atención médica”, expresó.

Durante la reunión de trabajo en el Polyforum, ante la asistencia de las y los integrantes del Consejo Estatal de Salud, en el que participan representantes del IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de Marina, Sedena, instituciones médicas privadas, planteles educativos de nivel superior y funcionarios estatales y federales, el gobernador hizo un llamado a aprovechar este nuevo modelo de gobernanza y rectoría del Sistema Universal de Salud, en cual nuestras instituciones se unifican para dar brindar la misma atención, calidad y oportunidad a todos los mexicanos y las mexicanas.

“Me complace mucho estar hoy aquí reunidos, ver esta organización y oportunidad de la convocatoria y en este reordenamiento de la coyuntura en salud que está teniendo nuestra nación, pues tengamos este tipo de reuniones y podamos estar manteniendo el trabajo en conjunto, en unidad, para tener como dije ya efectos sinérgicos y una mejor oportunidad para brindar la salud más eficiente, más eficazmente y mejor administrada desde el punto de vista también, de los recursos con que contamos a nivel federal y estatal para este fin”, mencionó.

Durante el desarrollo de la Sesión del Consejo Estatal de Salud y a propuesta del secretario estatal de esta dependencia, Ricardo Guerrero Morales, se tomó como primer acuerdo la aprobación del Reglamento Interior del Consejo en los términos presentados y se autorizó la realización de las gestiones y actos necesarios para su posterior formalización conforme la normativa aplicable.

“Siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya reafirmamos el compromiso de fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud en Tamaulipas como autoridad sanitaria responsable de conducir, regular y evaluar las políticas y acciones de salud en el ámbito de nuestras competencias, siempre articulando los esfuerzos de las instituciones del sector salud, independiente de quién preste los servicios médicos”, expresó Guerrero Morales.

Agregó que la dependencia estatal se refrenda como la autoridad sanitaria responsable de conducir, normar, coordinar y evaluar las acciones de todas las instituciones que prestan los servicios de salud en Tamaulipas, sean públicas, de seguridad social o privadas.

Como parte de los trabajos, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, coordinador estatal del IMSS-Bienestar presentó un informe sobre la situación actual del abasto de medicamentos e insumos y destacó que con respecto a fármacos para las complicaciones en el embarazo se cuenta con el 98% de abastecimiento; para enfermedades oncológicas el 91% , mientras que para pacientes accidentados, quemados y politraumatizados un abasto del 99% y para enfermedades crónico generativas el porcentaje es del 87 por ciento.

“Si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de niveles de atención, esto es de primero segundo y tercero, y con el primero me refiero a los centros de salud, tenemos el 85% de abasto, en segundo nivel que son hospitales que tienen especialistas troncales y algunos subespecialistas tenemos el 92% y en tercer nivel de atención, que son los hospitales donde tenemos especialidades y subespecialidades con todo el equipamiento médico de alta mediana y baja tecnología tenemos el 87%”, explicó.

Por su parte, Loyda Ramírez López, directora general de Planeación y Desarrollo del Sector Salud en Tamaulipas expuso los avances para el Establecimiento y Operación de los Consultorios del Servicio Universal de Salud que entrarán en operación a partir de enero de 2027.

Indicó que en Tamaulipas, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya en la primera etapa han sido aceptados 243 consultorios distribuidos en 39 municipios, aunque la meta estatal es alcanzar 430 espacios, mientras que en lo referente al recurso humano se encuentran registrados 3,460 postulantes, de los cuales 880 son médicos y 2,580 pertenecen al personal de enfermería.

En su intervención, Mario Alberto Rebollero Urcádiz destacó los avances del Programa Estatal de Regularización, Fortalecimiento y Certificación de Establecimientos Residenciales de Atención a Adicciones, el cual a la fecha ha permitido certificar 41 establecimientos en 14 municipios con la participación de 10 dependencia estatales y organismos estratégicos.

Otra intervención, estuvo a cargo del Dr. Ángel Delfino Gómez Lizárraga, secretario particular del secretario de Salud, quien abordó el tema “Transición Epidemiológica en Tamaulipas: de la Carga de Enfermedad a la Estrategia Institucional Materno – Perinatal”, refiriendo los logros en el estado en la reducción de muerte materna, la disminución de los casos de dengue y Covid y la referencia nacional de Tamaulipas, como único estado del país sin casos de sarampión a lo largo del presente año.