Por Agencias

Ciudad de México.- Frente a las versiones de que la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei habría salido del país a Estados Unidos, junto con los hermanos Hernández Casillas -contratistas del organismo electoral- a Sudamérica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó este viernes que al parecer permanecen en territorio nacional, aunque consideró necesario que el Instituto Nacional de Migración (INM) lo confirme.

“Sí, parece que sí”, dijo, por lo que solicitó que el INM informe.

Respecto a los señalamientos sobre la gestión de Taddei, la mandataria sostuvo que “el INE sí se tiene que sanear”. El organismo, subrayó, “es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar elecciones limpias”.

Sheinbaum también sostuvo sus señalamientos contra el partido Somos, que anunció que la denunciará a ella y a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por lo que expusieron el jueves. “Defiendo mis dichos. Los sostengo. Porque tengo pruebas de todo lo que dije”.

Aclaró que esas pruebas “fueron presentadas públicamente”.

En la conferencia del jueves, Buenrostro presentó información según la cual los hermanos Hernández Casillas fueron impulsados por un ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Según lo expuesto, esa persona fue secretario particular del secretario general del organismo de inteligencia en los años 80 y estuvo involucrada en un escándalo en el Estado de México a principios de este siglo. Hoy milita en Somos. “Los formó, los hizo, los constituyó un personaje que estuvo en el Cisen en los años 80 y que hoy es parte de su partido político”, reiteró la mandataria este viernes.

Sobre las posibles responsabilidades de Taddei, dijo que corresponde determinarlas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR). “Pero que no me digan que ahora estos empresarios que hicieron negocios con el INE nadie los conocía. No, claro, ellos los conocían”, afirmó.

Lo dijo al ser cuestionada sobre Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, quien en entrevistas reconoció que en su gestión el instituto nombró a Taddei al frente del organismo electoral de Sonora y que sabía de la existencia de esas empresas.

“¿Y por qué no hizo nada? ¿Y por qué contrataron más de 2 mil millones de pesos?”, cuestionó. Extendió el señalamiento al ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, quien estuvo 15 años en el INE: “No me digan que él tampoco sabía que había un duopolio”.

La depuración del instituto, planteó, pasa por la transparencia en las compras. Sostuvo que “es indispensable y están a tiempo los actuales consejeros del INE” de transparentar las contrataciones, sobre todo por las licitaciones para la elección de 2027. Recordó que, por su parte, el gobierno presentará la próxima semana un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, donde se imprimen las boletas. Además, respaldó el recorte de 5 mil millones de pesos al instituto que prepara la Cámara de Diputados, porque la propuesta presentada por el INE era “un presupuesto inflado”.

Ante quienes dicen que el INE atraviesa la peor crisis de su historia, recordó los comicios de 2006: “¿Cómo se va a olvidar lo que ya el propio Fox dijo que fue un fraude electoral?”. Acusó a quienes gobernaron durante 36 años de afirmar ahora “que era maravilloso” y de buscar “regresar por sus fueros, por sus privilegios”. (Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz/La Jornada).