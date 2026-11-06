Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La confrontación entre las senadoras tamaulipecas Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México, y Olga Sosa Ruiz, de Morena, escaló luego de que la ex alcaldesa de Reynosa rechazó las acusaciones de utilizar estructuras gubernamentales para emprender una campaña en contra de la legisladora morenista.

Ortiz Domínguez aseguró que nunca ha utilizado recursos del Ayuntamiento de Reynosa para atacar a ningún actor político y sostuvo que los posicionamientos que realiza son públicos y los expresa directamente a través de sus redes sociales.

La senadora de la LXVI Legislatura (2024–2027) explicó que el origen del diferendo se encuentra en una sesión del Senado donde Olga Sosa abordaba temas relacionados con medios de comunicación y derechos de autor, momento en el que intentó formularle una pregunta que, afirmó, no fue respondida.

Según relató, su inquietud surgió después de escuchar en el programa de la periodista Azucena Uresti la difusión de presuntos audios en los que se menciona a la legisladora morenista en conversaciones relacionadas con Sergio Carmona, personaje ligado a los negocios del huachicol y que tuviera conexiones con diversos políticos en Tamaulipas.

“Lo único que quiero saber es si eso ocurrió o no ocurrió”, expresó Ortiz, al señalar que su pregunta fue si consideraba correcto solicitar recursos a personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas para impulsar campañas de difamación contra adversarios políticos.

La legisladora insistió en que no está acusando directamente a Olga Sosa de haber cometido alguna irregularidad, sino que busca una aclaración sobre los señalamientos difundidos públicamente. Incluso planteó la posibilidad de que la información presentada en medios pudiera no ser cierta.

Del tema de las acusaciones de que desde Reynosa se promueven ataques en contra de la senadora morenista, Ortiz Domínguez respondió que nunca ha pedido a medios de comunicación afectar la imagen de ningún político y sostuvo que su estilo ha sido siempre expresar sus posturas de manera abierta.

Sobre las versiones que apuntan a una fractura entre representantes de Morena y el Partido Verde en Tamaulipas, la legisladora rechazó que exista una ruptura y atribuyó la controversia al debate político que rodea actualmente a distintas figuras públicas.

Por último, Maki Ortiz sostuvo que corresponde a Olga Sosa responder a los cuestionamientos planteados y aclarar cualquier duda derivada de los audios difundidos que la vinculan con presuntos delincuentes, al considerar que sólo la propia senadora puede confirmar o desmentir el contenido de los señalamientos.