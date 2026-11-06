Por Redacción

Ciudad de México.- En Naucalpan de Juárez, Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaria de Marina (Marina), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) repelieron una agresión con disparos de arma de fuego mientras realizaban trabajos de campo para cumplimentar órdenes de cateo en inmuebles vinculados con presuntos integrantes de un grupo delictivo. Durante los hechos, dos personas perdieron la vida.

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, los agentes federales obtuvieron información sobre inmuebles relacionados con integrantes de un grupo delictivo dedicado a actividades de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible, venta y distribución de drogas, así como tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá, con operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

En seguimiento a estas investigaciones, las autoridades implementaron un despliegue operativo en la zona de Lomas Verdes, municipio de Naucalpan, donde, durante los trabajos de campo, los tripulantes de un vehículo identificaron a los agentes federales y los agredieron con disparos de arma de fuego.

Ante esta situación, los elementos de seguridad repelieron la agresión para salvaguardar su integridad física. Como resultado, dos personas perdieron la vida, una de ellas identificada como Edgar Aarón “N”, líder y fundador de un grupo criminal.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto estaba relacionado con actividades de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas. Además, el 19 de noviembre de 2025 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las investigaciones también lo señalan como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido en julio de 2024 en el Estado de México.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen las acciones operativas y de investigación para esclarecer lo sucedido.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, continuarán los trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a los demás integrantes de esta organización y desarticular sus redes criminales, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch.