Por Redacción

Ciudad de México, México.- México reconoce a la Cumbre Iberoamericana como un valioso espacio para promover el diálogo, la cooperación y un debate abierto y constructivo sobre los desafíos y las oportunidades globales actuales. En un contexto de profundas transformaciones geopolíticas, económicas y sociales, resulta particularmente relevante impulsar iniciativas de esta naturaleza que fortalezcan nuestros lazos regionales en beneficio de los pueblos iberoamericanos.

En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para que encabece la delegación mexicana que participará en representación de la mandataria en la XXX Cumbre Iberoamericana. El encuentro tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

La presencia de la delegación mexicana será clave para continuar impulsando los temas de cooperación que son de interés para nuestro país como medioambiente y el cambio climático, la movilidad humana, la reducción del riesgo de desastres, la educación, la igualdad de género y ciencia y tecnología.

En el encuentro, el país anfitrión informará sobre los resultados alcanzados durante los dos años que estuvo al frente de la Secretaría Pro Témpore del mecanismo y cederá la presidencia a Honduras para el bienio 2026-2028.

La primera edición de este evento se llevó a cabo en nuestro país, en Guadalajara en 1991. Desde entonces, la Cumbre Iberoamericana ha sido un importante espacio de diálogo y cooperación birregional.