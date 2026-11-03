Por Redacción

Ciudad de México, México.- A través de un enlace desde Palacio Nacional a Pátzcuaro, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el sorteo para la asignación de 448 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) destinadas a trabajadores que ganan menos de 2.9 salarios mínimos, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar.

“Estas son las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda para quienes no son derechohabientes. Se hace una inscripción de las personas que desean tener su vivienda en ese lugar. Se hace un primer filtro. Se trata de que no tengan otra vivienda propia y de que cumplan con los requisitos de ganar menos de 2.9 salarios mínimos.

Y después, se hace una tómbola para poder ver quién puede tener acceso a la vivienda, porque normalmente se inscriben muchas más personas de las viviendas que están”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que en Pátzcuaro se registraron mil 307 familias, además de que ya se realizaron 102 asambleas en todo el país.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Michoacán se tiene 25 por ciento de avance de la meta de construcción de vivienda.

El ganador del sorteo, Miguel Estrada Cruz, agradeció a la Presidenta por impulsar la construcción de vivienda.