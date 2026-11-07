Por Redacción

Ciudad de México.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó acciones de inspección y vigilancia en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que derivaron en la detección y aseguramiento de 33,097 artículos de diversas marcas comerciales, presuntamente apócrifos.

En una primera intervención, personal de la Aduana detectó un contenedor procedente de Hong Kong cuya mercancía había sido declarada como bolígrafos. Sin embargo, durante la inspección física se identificaron 22,865 artículos, entre ellos 4,700 relojes de aparente gama alta; 4,500 audífonos, 9,870 accesorios electrónicos, 3,650 pares de tenis y 145 disfraces.

En una segunda acción, en otro contenedor, se hallaron 132 pares de tenis, además de 10,100 audífonos, presuntamente apócrifos.

En ambos casos, la mercancía fue asegurada y puesta a disposición de la FGR, quien determinará la situación jurídica de los objetos.

Con estas acciones, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la protección de la propiedad intelectual, el combate al comercio ilícito y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección y vigilancia para impedir el ingreso de mercancías que vulneren la legalidad del comercio exterior, indicó en un comunicado oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch. (Redacción).