Por Agencias

Altamira, Tamaulipas.- Trabajadores de la construcción que participan en la edificación de las denominadas Casas del Bienestar en el fraccionamiento Vista Laguna de Altamira suspendieron labores este sábado por el adeudo de dos pagos correspondientes a jornadas ya trabajadas.

Los albañiles señalaron que la empresa constructora contratada para ejecutar el proyecto federal mantiene pendientes sus salarios, por lo que decidieron detener las actividades hasta recibir el dinero que les corresponde.

Uno de los trabajadores denunció que, además del retraso en los pagos, fue dado de baja sin recibir su salario pendiente ni el finiquito correspondiente. La respuesta que recibieron fue que el recurso podría entregarse hasta el próximo viernes.

La protesta se desarrollaba de manera pacífica; sin embargo, los trabajadores manifestaron sentirse intimidados por la presencia de elementos de la Guardia Estatal que arribaron a la obra y permanecieron vigilando el movimiento.

Los afectados solicitaron la intervención de las autoridades para revisar las condiciones laborales en el proyecto y exigir a la constructora el cumplimiento de sus obligaciones, al señalar que únicamente reclaman el pago por el trabajo realizado.

Hasta el momento, no se había informado de una postura oficial de la empresa responsable de la construcción ni de las autoridades federales sobre el adeudo denunciado. (David Castellanos Terán/La Jornada).