Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevaron a cabo acciones en el combate a delitos en materia de hidrocarburos, en los que se tuvieron los siguientes resultados.

En el primer caso, en Matamoros, Tamaulipas, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, y de la SSPC realizaron actos de investigación en la localidad El Capote, por la posible comisión del delito en materia de hidrocarburos; se detuvo en flagrancia a Yolanda «N», Guadalupe «N», Juan «N» y Julio «N», y se aseguraron alrededor de 100 mil litros de hidrocarburo, tractocamiones, plataformas, así como isotanques.

En otra acción, en Tenosique, Tabasco, las autoridades mencionadas, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Seguridad Física de PEMEX, catearon un inmueble por la posible comisión del delito en materia de hidrocarburo, deteniéndose en flagrancia a Sami «N», y se aseguraron 4 mil 350 litros de gas LP, dinero en efectivo, una máquina despachadora, tanques de almacenamiento, vehículos, garrafas, una lancha y el inmueble en mención.

En los dos casos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía General de la República, en las Fiscalías Federales en Tamaulipas y Tabasco, respectivamente, para continuar con el proceso de ley.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, informó la dependencia en el comunicado FGR 790/26.