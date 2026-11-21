Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Reafirmando el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado con el desarrollo de la investigación e innovación en el campo de la inteligencia artificial al servicio de la educación superior, la ciencia y la sociedad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participó en la Octava Conferencia Internacional sobre Grafos de Conocimiento y Web Semántica (KGSWC 2026), celebrada en Belgrado, Serbia.

Representada por el Dr. Fernando Enrique Ortiz Rodríguez, director del Instituto de Inteligencia Artificial de la UAT, la máxima casa de estudios de Tamaulipas es parte del comité organizador de este foro internacional junto con más de 28 renombradas instituciones de Alemania, Francia, España, Noruega, Italia, India, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y el Instituto Mihajlo Pupin, de la Universidad de Belgrado, sede de este encuentro.

Durante el evento realizado del 16 al 18 de noviembre, el Dr. Fernando Ortiz compartió los avances, proyectos y líneas de trabajo que impulsa el Instituto de Inteligencia Artificial de la UAT, posicionando a la Universidad como un referente en el desarrollo y aplicación de estas tecnologías en Tamaulipas y en México.

De igual manera refrendó el compromiso del rector Dámaso Anaya con la investigación de frontera, la vinculación internacional y la formación de talento en inteligencia artificial y ciencia de datos, en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad tamaulipeca.

Como parte del programa se presentaron avances de vanguardia en áreas como la evolución de ontologías, la inteligencia en ciberseguridad, la interoperabilidad semántica y la visualización de datos enlazados.

Entre los trabajos presentados destacaron: la gestión de ontologías en evolución mediante grafos de cambios meta-anotados; análisis de ciber amenazas y predicción de riesgos; y automatización de la selección de gráficos a partir de datos marinos enlazados mediante la intención ontológica.

Participaron ponentes como el Dr. Sebastian Tramp, de la organización Eccenca y AKSW Leipzig, quien abordó la conexión entre la ingeniería de grafos de conocimiento empresariales y su implementación industrial en el mundo real.

Con su presencia en eventos internacionales de alto nivel, la UAT fortalece la vinculación académica, el intercambio de conocimientos y la colaboración con instituciones y especialistas de otros países, en beneficio de sus estudiantes, docentes e investigadores.

La Conferencia sobre Grafos de Conocimiento y Web Semántica es una serie de conferencias científicas internacionales dedicadas a impulsar la investigación y la innovación en grafos de conocimiento y tecnologías de la web semántica.

Los objetivos principales son proporcionar un foro dinámico para la comunidad de la web semántica, reuniendo a investigadores, académicos y profesionales del sector para intercambiar ideas, presentar proyectos de investigación y desarrollo en curso y explorar las tendencias emergentes.

Además, busca promover la adopción e implementación práctica de las tecnologías de la web semántica en toda la región, fomentando la colaboración entre el ámbito académico y la industria.