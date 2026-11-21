Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como resultado de la visión conjunta en materia educativa entre los gobiernos federal y estatal, en Tamaulipas se construyen 10 nuevas escuelas de educación media superior, informó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Con el doctor Américo Villarreal y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya van 10 nuevas prepas, recordemos que un Cbtis no se construía en 17 años, y nosotros llevamos 2 Cbtis, 1 Cetmar, 6 Margaritas Maza y un nuevo COBAT”, precisó.

Compartió que, por ejemplo, después de 22 años se autorizó en Tamaulipas la creación de un nuevo COBAT, el cual se instalará en el municipio de Reynosa. “El lunes le vamos a entregar lo que se llama la clave de registro al director del COBAT, de parte del secretario de Educación al director general a Víctor González Salum”, expresó.

Explicó que en el caso de Ciudad Victoria se edificará una escuela del Bachillerato Margarita Maza, que se ubicará en la colonia Vamos Tamaulipas, y que además se estudia la posibilidad de contar con un CEB (Centro de Estudios de Bachillerato).

Valdez García indicó que, si las obras se desarrollan en tiempo y forma, de acuerdo con lo planeado, las nuevas escuelas de nivel medio superior entrarán en funciones a partir del ciclo escolar 2027-2028.

Indicó también que en el desfile con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en Victoria participaron 37 delegaciones escolares, entre instituciones de educación primaria, secundaria y bachillerato.

Reiteró el compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con la educación en Tamaulipas y que, de la mano con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, impulsan un sistema educativo de calidad, inclusivo y basado en los valores de la transformación que vive nuestro país.