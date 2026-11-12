Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Instituto Nacional Electoral (INE), Karla Belén Ortega Saavedra, manifestó estar de acuerdo con que se revisen los salarios de funcionarios del organismo, como solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero consideró necesario evaluar el impacto de cualquier reducción en las tareas técnicas y especializadas que realiza el personal electoral.

Ortega Saavedra señaló que hasta el momento no existe un pronunciamiento ni un documento oficial del INE que precise qué cargos serían afectados o en qué porcentaje podrían disminuirse los sueldos.

Agregó que la información difundida en redes sociales no constituye una propuesta formal.

La funcionaria planteó que el análisis debe considerar tanto las remuneraciones de consejeros y directivos como las de vocales ejecutivos, personal administrativo y trabajadores de los módulos de atención ciudadana.

Al respecto, advirtió que una disminución sin una revisión detallada podría precarizar la función electoral, que requiere personal capacitado y preparación continua, particularmente ante el proceso electoral concurrente 2026-2027.

Como antecedente, indicó que el personal del Instituto ya ha tenido cambios en sus prestaciones, entre ellos la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada.

A su juicio, la revisión salarial debe tomar en cuenta las responsabilidades y el trabajo que desempeñan los distintos equipos del organismo.

La declaración se dio durante un balance sobre la atención en los módulos del Distrito 05.

En ciudad Victoria, el módulo ubicado en Plaza Paseo Aventa, reanudó el servicio regular el martes 10 de noviembre, luego de que sus trabajadores se sumaran el lunes 9 al paro nacional para exigir mejoras salariales y laborales.

En este sentido, Ortega Saavedra informó que 20 trabajadores de ese módulo participaron en la protesta y que durante esa jornada no se realizaron trámites de credencialización.

Para reducir las afectaciones se programaron citas posteriores para las personas que acudieron al módulo. En cambio, los módulos móviles 280553, en Hidalgo, y 280554, en Tula, mantuvieron la atención habitual.

La presidenta de la Junta Distrital añadió que, según la información disponible, el paro nacional se realizó únicamente el 9 de noviembre y las actividades se regularizaron al día siguiente. También invitó a la ciudadanía a conocer el trabajo que realizan las juntas distritales y locales, además de los módulos, en la organización de las tareas del INE.