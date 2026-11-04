Por Agencias

Washington.- Los demócratas recuperaron este martes el control del Senado y de la Cámara de Representantes y asestaron un decisivo revés al dominio republicano en el Congreso de Estados Unidos que abrirá paso a una nueva era de oposición legislativa al presidente, Donald Trump.

El control demócrata del Senado remodelará profundamente los dos últimos años de la administración del magnate y probablemente obstaculizará su capacidad para impulsar su agenda.

Las elecciones legislativas intermedias canalizaron la profunda frustración de los votantes con los altos precios, la guerra en Irán y las

EL PARTIDO DEMÓCRATA TAMBIÉN GANA LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Proyecciones de NBC News, The New York Times y CNN revelaron este martes que el Partido Demócrata obtuvo el control de la Cámara de Representantes al conseguir la que podría ser su mayor número de escaños en casi 20 años, en un contundente revés para el presidente Donald Trump y los republicanos.

Las mediciones se basaron en un análisis que coloca a los demócratas como ganadores de aproximadamente 244 escaños, una estimación que aún podría variar ligeramente mientras continúa el escrutinio, pero que aparentemente superará significativamente los 218 necesarios para obtener la mayoría, señaló NBC.

La fuerza opositora obtuvo buenos resultados en zonas del país que los republicanos han dominado tradicionalmente por amplios márgenes, adelantó el Times. (Agencias).