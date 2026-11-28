Por Agencias

Ciudad de México.- La noticia no es ella, sino Palestina. Eso dijo Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos ocupados, al llegar la mañana de este sábado a la Ciudad de México. Lo dijo después de pasar un día y medio retenida en el aeropuerto de San José, porque el gobierno de Costa Rica le negó la entrada y la acusó de tener vínculos con el terrorismo.

Aunque calificó de «asqueroso» ese trato, insistió:

«Estoy aquí para hablar de Palestina».

En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), decenas de activistas la recibieron. Albanese envío un saludo» al pueblo de Costa Rica, que su gobierno no me ha dejado ver, abrazar», y prometió volver a ese país «cuando estará libre de los simpatizantes con el apartheid».

Contó en entrevista que estuvo retenida «en condiciones difíciles». Acusó al expresidente Rodrigo Chaves, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, de haber dicho «palabras muy graves» contra ella al vincularla con el terrorismo, y le exigió pruebas. «No sé cuánto es incompetencia y cuánto es voluntad de humillar», dijo sobre las autoridades migratorias. Agradeció a la sociedad civil y a su excolega Víctor Madrigal-Borloz, quien fue su abogado y presentó recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional.

«Si yo voy a hacer la noticia, ya no tengo éxito», advirtió, y volvió a hablar de Palestina. «No hay crimen previsto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que Israel no ha cometido contra el pueblo palestino», afirmó. Dijo que Israel se aprovecha de la impunidad que le garantizan otros países. También dijo que multinacionales, bancos, fondos de pensiones y la industria militar y extractiva ganan dinero con esos crímenes.

Al pueblo mexicano le dijo que «la solidaridad no es un sentimiento. Tiene que ser acción». Cuestionó que en el país todavía se venda Coca-Cola, se use Airbnb y se comercie con Israel. «Ya es el tiempo de cortar las relaciones económicas, políticas, militares, estratégicas con el Estado de apartheid Israel», sostuvo.

Albanese dijo que tiene una relación «muy cercana, muy positiva» con las autoridades mexicanas. Sin embargo, no aclaró si se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum o con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): «Vamos a ver». Sobre la postura de México hacia Palestina, dijo que responderá «en unos días».

La jurista llega después de que el gobierno costarricense le negó la entrada a ese país. Por eso recibió desde el aeropuerto de San José el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Costa Rica.

«Nítidamente el gobierno de Costa Rica no respetó los derechos humanos», dijo en entrevista Germán Romano, co-coordinador del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

Explicó que la visita busca «profundizar la solidaridad con Palestina» e impulsar las campañas de boicot en México. Recordó que el gobierno mexicano no ha atendido la exigencia de romper relaciones con Israel. (Arturo Sánchez Jiménez y Jazmín Ortega Cortés/La Jornada).