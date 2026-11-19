Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra René “N” y Florinda “N”, por el delito de secuestro agravado.

Tras valorar los elementos de prueba presentados, la autoridad judicial determinó imponer dicha pena por hechos ocurridos el 1 de octubre de 2022, cuando la víctima fue privada de su libertad y trasladada a un domicilio, donde fue agredida física y sexualmente.

Durante el cautiverio, los responsables exigieron a un familiar el pago de dinero en efectivo.

Posteriormente, la víctima fue liberada en la colonia Nuevo México en Reynosa, Tamaulipas.

Asimismo, la autoridad judicial impuso una multa de 469 mil 240 pesos, el pago de la reparación del daño en forma genérica, la suspensión de los derechos civiles y políticos, así como una amonestación pública.