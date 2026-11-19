Por Redacción

Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo sentencia condenatoria de 4 años y 8 meses de prisión en contra de Alejandro “N”, por delitos cometidos contra servidores públicos.

Lo anterior, derivado de los hechos registrados el 19 de mayo de 2026, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban recorridos de vigilancia en Matamoros, Tamaulipas, y observaron al ahora sentenciado manipulando un teléfono celular mientras proporcionaba características e identificación de una unidad oficial.

Al percatarse de la presencia policial, arrojó el dispositivo e intentó darse a la fuga, siendo interceptado por los elementos y declarando que trabajaba para la delincuencia organizada.

Mediante un procedimiento abreviado, la autoridad judicial impuso, además de la pena privativa de libertad, el pago de 17 mil 596 pesos por concepto de multa.

Asimismo, se estableció formalmente la reparación del daño, al tratarse de un delito cometido en agravio de la sociedad, además de decretarse la amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.