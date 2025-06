Por Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía Estatal Anticorrupción investiga a Jorge Abrego Adame, quien se desempeñó como secretario de Finanzas durante la administración del ex gobernador Egidio Torre Cantú, que además también es investigado por su probable responsabilidad junto con otros nueve funcionarios de su administración por su participación en un desfalco de 2 mil 500 millones de pesos que no fueron ingresados al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (IPSSET).

Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó que la carpeta de investigación tiene avances relevantes, ya que de acuerdo con la Ley de Servidores Públicos, los ex funcionarios aún tienen responsabilidad por el daño a las aportaciones que no fueron ingresadas al sistema de pensiones y jubilaciones, y que les fueron retenidas a trabajadores de Tamaulipas durante el periodo de los años 2010 al 2016, cuando Torre Cantú se desempeñó como gobernante.

Indicó que las cuotas no ingresadas de administraciones gubernamentales anteriores corresponden a pensiones, servicios médicos, préstamos y ahorros, por ello se investiga a Torre Cantú y ex servidores públicos para determinar cuál es la posible responsabilidad.

«Estamos analizando y esclareciendo la intervención y el grado de responsabilidad de los ex secretarios y ex titulares de organismos relacionados con el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, son más de 10 ex funcionarios incluido el ex gobernante”, comentó.

Dijo que por la gravedad del desfalco la Fiscalía realizó nuevas investigaciones para determinar con precisión los montos de las retenciones que dejaron de entrar.

Recalcó que las denuncias por desfalco las presentaron el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, la Secretaría de Finanzas y la Auditoría Superior del Estado. (Martín Sánchez Treviño/La Jornada).