Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante las nuevas políticas federales en materia de salud, la Secretaría de Salud de Tamaulipas anunció una reestructuración administrativa profunda que incluye la fusión de áreas, ajustes salariales y una reducción significativa en su plantilla operativa, pasando de 17 mil a 4 mil trabajadores tras la transferencia de personal al esquema IMSS-Bienestar.

“Ya no somos operativos directos de hospitales y centros de salud. Ahora somos instancia rectora junto a IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex”, explicó el secretario Vicente Joel Hernández Navarro.

La nueva estructura contempla que subsecretarías se transformen en direcciones generales y que direcciones específicas se fusionen o desaparezcan. Por ejemplo, la Dirección de Promoción de la Salud se integra a la nueva área de Medicina Especializada, junto con Primer Nivel de Atención. El área del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se mantiene, pero se reorganiza junto a Enseñanza y Atención Médica.

“Es una reestructura que responde a la alineación nacional. No se trata de despidos, sino de ajustes en códigos y funciones”, aclaró Hernández Navarro.

Aunque se garantiza que no habrá despidos, el secretario confirmó que sí habrá reajustes en salarios, compensaciones y niveles administrativos. Directores fusionados pasarán a ser subdirectores, subdirectores a jefes de área, y plazas vacantes no serán ocupadas. “Hay dos direcciones que estaban desocupadas y no se van a cubrir. Se ajustan con las que se fusionan”, detalló.

La reestructura también forma parte de una estrategia estatal que busca ahorrar entre mil y mil 200 millones de pesos en lo que resta de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

En el caso de Salud, el funcionario estimó que el ahorro podría alcanzar hasta el 30 por ciento del presupuesto anual, que ronda los 9 mil millones de pesos. “No tengo la cifra exacta, pero el ahorro podría ser de un 30 por ciento”.

Hernández Navarro pidió tranquilidad a los trabajadores, asegurando que nadie regresará de vacaciones sin empleo, aunque sí podrían encontrar cambios en funciones, jerarquías o compensaciones.