Por Blanca Esthela Hernández D.

González, Tamaulipas.- El municipio de González tiene un gran impulso y se distingue por sus proyectos para solucionar la falta de agua, en educación, en la producción de carbón, el desarrollo agrícola y la rehabilitación de sus caminos rurales, afirmó el gobernador Américo Villarreal.

Al destacar que durante los cuatro años de su gobierno se han invertido en González más de 1,328 millones de pesos, el gobernador refrendó su respaldo a este municipio porque fue uno de los primeros que se sumaron a este despertar de conciencias, dijo.

«Ese es el gran impulso que tiene este municipio de González, porque fue uno de los más fuertes participantes en este despertar de conciencias y que sepamos que juntos estamos del lado correcto de la historia y que tenemos que seguir trabajando en esa forma para sostener estos proyectos de nación que están enfocados en buscar el beneficio de la gente», expresó.

Luego de recibir el segundo informe del presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, el mandatario estatal afirmó que se ha logrado avanzar en este gobierno municipal en áreas sustantivas de lo que se sembró y ahora se están comenzando a cosechar.

Expuso que con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a González llegan aproximadamente 335 millones de pesos al año en los programas de bienestar que benefician a más de 9,000 habitantes de este municipio.

Durante el evento en la plaza principal, hizo un llamado a trabajar en conjunto con una sociedad participativa y colaborativa para atender también los problemas que directamente la aquejan y con el apoyo y gestión de su municipio, de su estado y de la federación para complementarnos y poder seguir saliendo adelante.

«Sólo así podremos estar construyendo cada vez una mejor sociedad, con bienestar, con crecimiento, con mejores familias», expresó.

El presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, hizo un detallado recuento de los logros durante su gestión y agradeció al gobernador por su asistencia a este evento.

«Su presencia representa también la cercanía, el respaldo que nuestro municipio ha recibido del Gobierno del Estado para enfrentar desafíos que durante muchos años parecían difíciles de resolver. Sea usted bienvenido a esta tierra que reconoce su apoyo y que hoy sigue construyendo su transformación», mencionó.

Mencionó que para hacer realidad los grandes proyectos y desafíos como el nuevo rastro municipal, el fortalecimiento de la educación superior con la apertura de una unidad a distancia del Instituto Politécnico Nacional y las obras de infraestructura hidráulica, González tuvo que sumar esfuerzos y en ese camino encontró un aliado fundamental: el gobernador Américo Villarreal Anaya.

«Gracias, muchas gracias, por acompañar a nuestro municipio. Gracias por creer en González y gracias por respaldar proyectos que difícilmente podríamos realizar únicamente con recursos municipales», mencionó.

El presidente municipal se refirió de manera especial al nuevo acueducto, una obra histórica, que se encuentra en etapa de licitación y que con una inversión de 130 millones de pesos, de la cual el gobierno del estado aportará el 75%, permitirá al municipio dejar de depender del agua de la presa y abastecerse con agua del río Guayalejo.

En este informe acompañaron al gobernador integrantes del gabinete estatal: el jefe de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro; secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero; Miguel Ángel Valdés García, secretario de Educación; secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores; Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo; Marcia Benavides Villafranca, secretaria de las Mujeres; Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía; Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social; y Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético.