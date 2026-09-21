Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó seguridad y asistencia a aproximadamente 60 estudiantes del CBTA 117 “Juan Báez Guerra”, cuyo autobús presentó una falla en un neumático cuando circulaba por la Carretera Federal 101 Tula-San Luis Potosí.

Los elementos policíacos realizaron maniobras para retirar la unidad de la zona de riesgo y permanecieron en el lugar con abanderamiento, control de vialidad y seguridad perimetral, mientras arribó otro autobús de la institución para trasladar a los estudiantes.