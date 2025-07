Por Redacción

Ciudad de México.- La detención de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, no están relacionadas, y la orden de captura en contra del ex funcionario sigue vigente, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Cuestionado sobre este tema durante la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los resultados de un operativo simultáneo en contra de integrantes de La Familia Michoacana, realizado en 11 municipios del Estado de México, García Harfuch señaló que no existe relación entre Hernán Bermúdez y la captura de Bermúdez Arreola, quien fue aprehendido en Paraguay por organizar apuestas deportivas de manera ilegal.

“En este caso no lo tenemos relacionado ni con estos delitos ni con el caso, y por lo que entiendo, no hay una orden de extradición contra esta persona”, puntualizó durante una breve declaración, con lo que se descarta cualquier vínculo directo entre el detenido y dicho grupo criminal», dijo García Harfuch. (Gustavo Castillo García/La Jornada).