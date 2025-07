Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Serio problema de credibilidad enfrenta Morena. Se trata de Tabasco, mejor dicho, de Adán Augusto López personaje de altos vuelos, amigo de AMLO desde la infancia, ex secretario de Gobernación, ex aspirante a la candidatura presidencial y actual coordinador de la mayoría en el senado y quien, siendo gobernador, de alguna manera permitió que su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, se involucrara con el crimen organizado convirtiéndose en líder del grupo con mayor presencia en la región.

Por este asunto el partido en el poder está en la boca de todos. Desde luego la oposición disfruta con singular alegría al contar con material suficiente pa’ hacer la vida de cuadritos a doña Claudia y de ahí pa’ abajo, incluyendo a Luisa María Alcalde y al círculo más cercano a Palacio Nacional.

De verdad os digo que las investigaciones son harto comprometedoras, incluso para La Jefa que no encuentra cómo defender a Adán Augusto, quien, dicho sea, no se atrevió a aparecer por la cámara alta, al menos hasta la hora de escribir esta columneja, sabedor que sufriría linchamiento sin excusa ni pretexto. Y es que señoras, señores, no existe la más remota posibilidad de resultar exonerado. Son los errores que la minoría rapaz aprovecha para exhibir a aquellos(as) que cobijados(as) por una causa noble son capaces de “lo más pior”.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad del ex gobernador en cuanto al torcido comportamiento del subordinado?. He ahí la cuestión. Imposible argumentar que ignoraba lo que hacía Hernán Bermúdez Requena; pasaría entonces como tontejo, (por no llamarlo de otro modo y con todas sus palabras). En este sentido, la referencia más inmediata es la de Felipe Calderón Hinojosa de cuya inocencia hasta los panistas dudan respecto de la complicidad con Genaro García Luna.

Decir que la dirigente Luisa María Alcalde sufre un ataque de angustia es poco si entendemos que están en juego los valores que dieron vida a la organización logrando la confianza ciudadana en su máxima expresión. ¿Hay crisis moral en Morena?. Depende; si lo consideramos un problema aislado pue-que la organización salga bien librada, pero si hacemos memoria y sumamos pecados a la vista del portador, entonces concluiremos en la urgencia de aplicar suficiente dosis de aceite de ricino para expulsar los bichos que enferman a la institución.

Es buen momento para sacudir a Morena y no seguir exponiéndolo a la maldad de la fauna proveniente de las alcantarillas del PRIAN. Empezar por ahí sería lo mejor para garantizar larga vida a la 4T. De otra manera está en riesgo la credibilidad en un movimiento que suponemos, ha sido lo mejor que ha sucedido a México después de la Revolución de 1910. Lo más grave, sin embargo, sería la decepción de un pueblo que confía en la democracia y la justicia social. No puede ser que fallas humanas derroten a la esperanza. He dicho.

SUCEDE QUE

Amparado el ex alcalde de Nuevo Laredo contra la prisión preventiva, el marcador del primer tiempo queda así: fiscalía anticorrupción 0, Enrique Rivas Cuéllar 1…Mientras tanto el congreso local cumple su vocación de perjudicar a la ciudadanía. Listo el punto de acuerdo para que todos los municipios establezcan “esquemas progresivos de recaudación” y nuevas tablas de valor catastral lo que significa mayor estrangulamiento a la economía familiar. Con esta “representación popular” ¡pa’ que quieres enemigos!. Ni los panistas se atrevieron.

Y hasta la próxima.