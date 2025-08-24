Por Agencias

Ciudad de México.- Arístides Guerrero García, uno de los ministros electos para conformar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sufrió la noche del viernes un accidente automovilístico en la Ciudad de México, y su estado de salud se reporta estable, indicaron fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El percance, a decir de las fuentes consultadas ocurrió en Churubusco, entre las 22:00 y 23:00 horas de ayer cuando regresaba a su domicilio acompañado de dos de sus colaboradores, luego de participar en una reunión.

Guerrero García, se convirtió en un candidato popular a la SCJN, luego de haber señalado en redes sociales que era un candidato “más preparado que un chicharrón”, lo que le atrajo simpatías y más de 3.5 millones de votos que lo llevaron a ser electo el pasado 1 de junio.

De acuerdo con la información obtenida, el ahora ministro electo, sufrió el percance a poco más de una semana de tomar oficialmente el cargo e iniciar así los trabajos de la nueva SCJN, y tuvo que ser trasladado a un hospital y ser atendido médicamente, por requerir una intervención quirúrgica, sin que ello significa que su vida estuviera el peligro, señalaron las fuentes consultadas.

El lunes 1 de septiembre Guerrero García debe rendir su protesta de ley ante el Senado y posteriormente acudir a la sesión solemne para iniciar los trabajos de la nueva época de la Corte, al lado de Hugo Aguilar, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Loretta Ortiz Ahlf, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzos y Sara Irene Herrerías Guerra. (Gustavo Castillo García/La Jornada).