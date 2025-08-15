Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- Aunque la gente habló más del megacorte de agua de este jueves, el suceso inesperado fue el incremento de 4.21 por ciento a las tarifas doméstica, comercial e industrial, que Comapa Sur publicó en el Periódico Oficial del Estado el 5 de agosto.

Se trata del segundo incremento en ocho meses, ya que el Consejo de Administración aprobó un aumento de 16.24 por ciento para el ejercicio 2025, de acuerdo con la sesión del 17 de diciembre del año pasado.

Así, en menos de un año, medio millón de habitantes de Tampico y Ciudad Madero enfrentarán un alza de 20.65 por ciento en el recibo del agua, una tasa cinco veces arriba de la inflación, que fue de 4.21 por ciento.

El ajuste principal fue el aprobado el 17 de diciembre por el Consejo de Administración, ya que las tarifas “resultaban insuficientes para cubrir los gastos”, según el acta 2024 4.

“La tarifa de equilibrio corresponde a la aplicación de un incremento de 16.24 por ciento en términos reales respecto a las tarifas vigentes en 2024 y, para los años subsecuentes el incremento deberá ser, cuando menos, la inflación del año precedente”.

Con esto, la Comapa de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco asegura recuperar “costos y gastos de operación, (así como) la recuperación de las inversiones”.

Este jueves, casi 400 mil personas se quedaron sin agua, y seguirán así dos días más, debido a la renovación de las válvulas de la planta de rebombeo Obrera.

NO LOS VALE

Consultado sobre el incremento de 4.21 por ciento a las tarifas del agua, el segundo en diez meses, el regidor Edmundo Marón Manzur dijo que los servicios de Comapa Sur no justifican las tarifas que aplica.

“Es inadmisible y totalmente inaceptable que aumenten las tarifas de agua en la zona sur de Tamaulipas”, aseguró.

“Hemos observado que ha habido varios aumentos a las tarifas en el último año, y esto es imperdonable debido a que cuando uno recorre las colonias observa fugas de aguas negras, socavones y, por supuesto, la calidad no está en sus mejores condiciones”.

Marón Manzur exigió a la paraestatal más congruencia, que sea tan eficiente para cobrar como para servir, y que cumpla con las normas de calidad.

“También observamos cómo, lamentablemente, cuando alguien no paga el recibo le cortan el agua, pero por el otro lado, cuando se le pide el apoyo a la Comapa para arreglar un socavón o una obra inconclusa, no llegan de inmediato”.