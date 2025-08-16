Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) vuelve a demostrar que la excelencia académica y el talento juvenil florecen en sus aulas. Estudiantes del plantel Río Bravo han sido seleccionados para representar a México en el Mundial de Robótica que se celebrará en China del 24 al 26 de agosto, un logro que enaltece no solo a la institución, sino al estado entero.

Este reconocimiento internacional es fruto de la dedicación, creatividad y pasión de jóvenes que han encontrado en la robótica una vía para explorar, innovar y competir a nivel global. Su preparación técnica, sumada al acompañamiento docente, ha permitido que el Conalep se consolide como semillero de talento en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

Fernando Arizpe Pedraza, director general del Conalep Tamaulipas, expresó su orgullo por este logro, destacando que “la formación integral de nuestros estudiantes incluye no solo conocimientos técnicos, sino también valores, disciplina y visión de futuro. Este equipo representa lo mejor de nuestra juventud y estamos seguros de que dejarán huella en el campeonato mundial”.

La participación en el Mundial de Robótica no solo representa una oportunidad para demostrar habilidades, sino también para fortalecer el intercambio cultural y tecnológico entre naciones.

Los estudiantes de Río Bravo llevarán consigo el espíritu de Tamaulipas, la identidad mexicana y el compromiso de seguir aprendiendo y creciendo.

Este triunfo se suma a una serie de logros que posicionan al Conalep como una institución clave en la formación de profesionales técnicos con alto potencial. En un contexto donde la educación pública enfrenta desafíos, historias como esta reafirman que el talento existe, florece y conquista el mundo cuando se le brinda apoyo y oportunidades.