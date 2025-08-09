Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte de la estrecha coordinación y colaboración con las entidades federativas para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a tres sujetos relacionados con el homicidio de un líder sindical en Quintana Roo.

Luego de tomar conocimiento de la agresión con disparos de arma de fuego donde un hombre perdió la vida en el municipio Benito Juárez, en Quintana Roo, los agentes de seguridad se desplazaron al sitio donde mantuvieron una estrecha coordinación con autoridades locales. Mediante labores de inteligencia e investigación se identificaron los movimientos de tres personas relacionadas con el evento, a los cuales se les dio seguimiento y se ubicó que se trasladaron a la Ciudad de México, para resguardarse.

Con la información obtenida, los elementos de seguridad implementaron vigilancias en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde tuvieron contacto con tres personas que coincidían con las características de los sujetos bajo investigación, además se observó que trasportaban dosis de droga.

La SSPC informó que para descartar una conducta ilícita y en seguimiento a las indagatorias del caso, se les realizó una revisión de seguridad donde les hallaron nueve bolsas con marihuana.

Por lo anterior, los tres sujetos de 21, 34 y 47 años de edad, fueron detenidos, les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación legal y continuará con las indagatorias del caso.

Cabe mencionar que tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido de 34 años cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de Robo calificado en el mes de marzo del presente año.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con los estados para detener a los generadores de violencia y construir la paz en el territorio nacional.