Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Carlos Alberto «T», ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un breve comunicado la FGR señaló que dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país.

El ex director de PEMEX se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO (Enforcement Removal Operations), refirió la dependencia.

Carlos Alberto Treviño Medina fue nombrado director de Pemex en 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en sustitución de José Antonio González Anaya.

Antes de ser director de la empresa productiva del Estado fungió como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, como director corporativo de Finanzas y en dos ocasiones como director corporativo de Administración.

Fuera de Pemex, fue oficial mayor en las secretarías de Economía y de Energía. Asimismo, se desempeñó como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue director general de Financiera Rural y director de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el ámbito académico, Treviño Medina es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursó la carrera de Ingeniero en Industrias Alimentarias y obtuvo maestrías en Administración de Empresas y en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos.