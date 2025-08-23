Por Agencias

Puebla.- El club Puebla presentó este viernes al argentino Hernán Cristante como su nuevo director técnico, con el objetivo de sacar al equipo de los últimos lugares de la clasificación general en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga Mx.

El estratega de 55 años sustituye a Martín Bravo, quien fue nombrado técnico interino tras la renuncia del argentino Pablo Guede el pasado 15 de agosto.

“Hernán Cristante asumirá a partir de esta fecha la dirección técnica de nuestro primer equipo varonil. Estamos convencidos que su mentalidad ganadora, liderazgo y palmarés encajan con los objetivos del club en busca de brindar las satisfacciones que nuestra noble afición demanda”, informó el conjunto poblano en un comunicado de prensa.

Cristante ha dirigido en México a Bravos de Ciudad Juárez, Querétaro y Toluca, club donde fue portero en tres etapas: 1993-1994, 1995-1997 y 1998-2010. Durante esta última impuso la marca de imbatibilidad en el torneo Apertura 2008 con 772 minutos sin recibir goles.

“Es más que bueno venir, el desafío es enorme, pero me encanta, soy un hombre de desafíos”, dijo el timonel durante su presentación.

“El tiempo apremia, lo mejor que pueden hacer los jugadores es empezar a encontrarse, disminuir los juegos individuales, trabajar en función del equipo. Este plantel puede progresar mucho mejor, tiene buen pie y gente intensa”, agregó.

El técnico debutará con su nuevo equipo este domingo cuando Puebla visite a Pumas en el estadio Olímpico Universitario en la sexta jornada del torneo Apertura 2025.

Puebla se ubica en el decimoséptimo y penúltimo lugar general del torneo con tres puntos, después de un triunfo y cuatro derrotas. (Reuters).