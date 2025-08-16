Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Una disculpa al editor y a los lectores. Por mi casa falló el Internet y falle en envío en estos días de mi columna.

Ya entrados en gasto diremos que en ocasiones lo importante no es lograr la construcción de nuevos atractivos para Cd. Victoria. A veces lo importante es la conservación, el dar mantenimeinto a lo que tenemos.

Deben recordar que en la Rotonda de los Tamaulipecos Ilustres que se ubica en las faldas del cerro de la colonia Horacio Terán, frente al Parque Siglo 21, funcionó durante semanas un Faro que por las noches lanzaba, irradiaba luz a los cuatro puntos cardinales.

La Rotonda y el referido Faro fueron construidos por el entonces Gobernador Manuel Cavazos Lerma en los dias finales de su sexenio. Recuerdo que antes de inaugurar la Rotonda, apresuradamente, en la noche un grupo de trabajadores auxiliados con lámparas sacaron de la base del monumento ubicado en el 17 Carrera los restos del General Pedro José Méndez. Igual hicieron con los restos de la maestra Estefanía Castañeda, y asimismo extrajeron (no sé si del Panteón de Tula o del Cero Morelos) los restos mortales del General Alberto Carrera Torres. Los restos de varios pro hombres y mujeres ilustres fueron llevados a la Rotonda.

Asi en forma apresurada pero efectiva el Gobernador Cavazos inauguró el Faro y la Rotonda que en su diseño recuerda, evoca mucho la «M», de Manuel. La ceremonia, de lujo, con los acordes del «¡Viva Tamaulipas altiva y heroica!»

Durante las noches irradiaba luz aquel faro. Llegó febrero y el día 4 Cavazos le entregó las riendas del poder a Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba . Transcurrieron unos días y quiero suponer que aquel faro se «fundió». O lo «fundieron». El caso es que nunca ha sido reparado. Y así sigue. De eso ya pasaron los sexenios de Tomás, Geño, Egidio, el innombrable y ahora está el Dr. Américo, ya casi con tres años cumplidos al frente de Tamaulipas.

Para esto hay que tener presente que luego del cambio de poderes, el 4 de febrero de año 99, ocurrió una ruptura en las relaciones de Yarrington con Cavazos. La fecha, 12 de marzo de ese mismo año. Ese día Cavazos cumplía años. Y esa mañana el tesorero de Tomás, Javier Villarreal Terán ofreció una conferencia de prensa -que resultó multitudinaria- donde dio a conocer los «desordenes” administrativos en el gobierno de Cavazos.

Pasaron unas semanas de ello. Invitado el «Grupo de los Cinco» (Fer Acuña, Melitón Guevara, Carlos López Aceves, Carlos López Arriaga y yo) a una cena en Casa de Gobierno, en corto le pregunté a Yarrington si se había percatado que Cavazos ese día cumplía años. Mirándome fijamente a los ojos me dijo: «No me di cuenta».

Otro caso en que el gobernador Tomás arremetió contra un funcionario, fue aquel 4 de agosto, en que el líder universitario Alfonso Pérez Vázquez, fue acosado en su domicilio por elementos policiacos y finalmente llevado a la PGR precisamente en ese día que era su cumpleaños, el 4 de agosto. Y que además el Lic. Alfonso siempre celebraba con un fiestón.

Anécdotas aparte, ya es tiempo que quienes tienen a su cargo y mantenimiento La Rotonda le den una checadita al Faro. Quien quita y solamente este desconectado. Quizá la Asociación de Hoteleros le entre a una coperacha para reparar el Faro. Todo sea por una más linda Victoria. Ojala y el Secretario de Obras Públicas, Ing. Pedro Cepeda Anaya, que ahora anda construyendo la Ampliación de Bulevar José López Portillo, se interese en tema del Faro. NOS VEMOS.

