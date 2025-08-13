Por Agencias

Washington.- El gobierno de Estados Unidos anunció la recepción de 26 integrantes del crimen organizado, trasladados desde México para enfrentar procesos judiciales por delitos como tráfico de drogas, secuestro, homicidio, contrabando de personas, uso ilegal de armas de fuego y lavado de dinero.

Entre los detenidos se encuentran líderes y operadores de alto rango de organizaciones criminales catalogadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

Entre los integrantes del crimen organizado que destacan se encuentran: Abigael González Valencia, alias “Cuini”, líder de Los Cuinis, acusado de traficar toneladas de cocaína; Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, quien fuera líder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios; José Baldomero Fernández Beltrán, uno de los primeros operadores del Cártel de Sinaloa; Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, fundador de Los Zetas; Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada y encargado de las finanzas de esa facción del Cártel de Sinaloa; y Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en Baja California y uno de los pocos sobrevivientes del Cártel de los Arellano Félix.

Según las autoridades, los acusados habrían introducido a Estados Unidos grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. La fiscal general Pamela Bondi aseguró que este operativo refleja los esfuerzos por desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, agradeciendo la colaboración del equipo de seguridad nacional de México.

Otros integrantes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala como criminales destacados son:

Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, vinculados con la protección de laboratorios y rutas de distribución de fentanilo.

Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona, acusado de encabezar una red internacional de tráfico de migrantes procedentes de diversos países.

Leobardo García Corrales, presunto operador del Cártel de Sinaloa que habría intercambiado drogas por armas de alto poder.

Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”, acusado de secuestrar a un ciudadano estadounidense.

Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, supuesto operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

Roberto Salazar, buscado por el asesinato de un alguacil en California.

Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “Flaquito”, señalado como líder en Tijuana involucrado en el tráfico de drogas hacia California.

Lista completa de integrantes trasladados y jurisdicciones donde enfrentarán cargos

Enrique Arballo Talamantes – Distrito de Nuevo México

Benito Barrios Maldonado – Distrito de Arizona

Luis Raúl Castro Valenzuela – Distrito de Delaware

Francisco Chávez – Distrito de Colorado

Abdul Karim Conteh – Distrito Sur de California

Baldomero Fernández Beltrán – Distrito de Arizona

Ismael Enrique Fernández Vázquez – Distrito Este de Texas

Leobardo García Corrales – Distrito Sur de Nueva York

Abigael González Valencia – Distrito de Columbia

José Carlos Guzmán Bernal – Distrito de Alaska

Anton Petrov Kulkin – Distrito de Massachusetts

Roberto Omar López – Distrito Norte de Georgia

José Francisco Mendoza Gómez – Distrito Este de Virginia

Hernán Domingo Ojeda López – Distrito de Columbia

Daniel Pérez Rojas – Distrito de Columbia

Juan Carlos Sánchez Gaytán – Distrito Sur de Texas

David Fernando Vásquez Bejarano – Distrito Este de Virginia

José Antonio Vivanco Hernández – Distrito Norte de Illinois

Mauro Alberto Núñez Ojeda – Distrito de Columbia

Juan Carlos Félix Gastélum – Distrito Sur de California

Jesús Guzmán Castro – Distrito Este de Nueva York y Distrito de Carolina del Sur

Pablo Edwin Huerta Nuño – Distrito Sur de California

Servando Gómez Martínez – Distrito Sur de Nueva York

Kevin Gil Acosta – Distrito Sur de Nueva York

Roberto Salazar – Condado de Los Ángeles, California

Martín Zazueta Pérez – Distrito Sur de Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la labor de la DEA, el FBI, el Servicio de Alguaciles, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), autoridades locales de California y diversas fiscalías federales que participaron en la investigación, captura y coordinación internacional que permitió la entrega de estos integrantes del crimen organizado. (La Jornada y Agencias).