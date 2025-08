Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hay que insistir en la falta de liderazgo en Morena y no por capricho del columnista sino por lo que significa para la república. Los estrategas oficiales deben despertar de la euforia triunfalista y ponerse a trabajar en serio para conservar el poder. Entender que los protagonistas actuales están muy vistos y algunos con demasiada carga de soberbia que ofenden no solo a la militancia, también a la población en general.

Recordéis a los vacacionistas “de la austeridad” y presunta “medianía juarista” que se dieron vuelo, especialmente en centros turísticos europeos, que inútilmente pretenden justificar porque lo hicieron “con sus propios recursos”. El caso de Mario Delgado que recién respondió a un reportero en “la mañanera” con tal argumento. Por supuesto el secretario de Educación no entendió el sentido de la pregunta o se hizo como tío Lolo. Y es que no se les acusa de utilizar dinero público para sus viajes y diversiones sino de la falta de solidaridad con Doña Claudia y el movimiento transformador. Es un asunto de carácter moral.

A propo de Mario Delgado, ¿porqué al frente de la SEP no se nombraría a alguien con experiencia en el ramo como sucedió en el sexenio anterior?. Soberano daño a la nación que busca caminos fraternos y democráticos para lograr la preparación de generaciones con futuro cada vez más competitivo y deshumanizado.

Lo cierto es que, aunque no lo parezca, la crisis toca a las puertas del partido del gobierno. Vienen tiempos difíciles y no lo dice el de la voz, sino uno de los que más contribuyen a la división interna. Ricardo Monreal está inconforme por la designación de Pablo Gómez en la comisión coordinadora para la reforma electoral; asegura que se ahondará la disputa por candidaturas en los próximos procesos. Desde luego el golpe es para la Jefa Claudia que está visto, no lo quiere de aspirante al cargo más importante, como tampoco desea a Adán Augusto López. Ambos personajes que como sabéis, han sido alimento para el escándalo que la oposición aprovecha cual regalo anticipado de navidad.

Olvidan que AMLO ya se fue, y dicho en lenguaje llano, ahora Morena tendrá que rascarse con sus uñas. Imposible ignorar que los triunfos anteriores en gran medida se debieron a la influencia del tabasqueño y en homenaje a los largos años de resistencia contra regímenes ajenos al interés mayoritario. Dudoso que muchos(as) hayan logrado victorias por méritos propios cuando solo fueron arrastrados por la inercia de la admiración, cariño y respeto popular hacia el tabasqueño.

AMLO ya no está, digo, es realidad a la que Luisa María Alcalde y el resto de la dirigencia nacional y estatales se niegan a aceptar. Suponer que el ex presidente regresará como El Cid Campeador, para fortalecer la organización y lanzarla de nuevo al infinito, más que error de cálculo es fantasía propia de cualquier húmeda noche de verano.

Usted dirá que los de enfrente no tienen con qué responder a las exigencias de la nueva sociedad. Tiene razón, al menos por lo pronto, pero cuidado que aparezca algún grillo de esos carismáticos y lengua suelta al estilo de Diego Fernández de Cevallos, porque entonces ni san Cuilmas salvará a la 4T…hay que encomendarnos entonces, a san Juditas Tadeo.

SUCEDE QUE

A pesar de los llamados a la disciplina, algunas yeguas siguen desbocadas en Tamaulipas… ahí te hablan Olga Sosa.

Y hasta la próxima.