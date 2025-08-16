Por Julián Javier H.

Ciudad Madero, Tamaulipas- En turismo, cuando hablan los funcionarios, todo es derrama y prosperidad; pero cuando lo hacen los visitantes sale siempre la verdad: los tránsitos de Ciudad Madero extorsionan a los foráneos.

La mañana de este viernes un automovilista grabó la conversación que tuvo con tres agentes de tránsito de Ciudad Madero.

“Allá, en promedio, te van a cobrar seis mil o siete mil pesos” le dijo el oficial.

Y se puso “magnánimo’: “Yo te puedo ayudar con tres mil” (pesos).

Esa era la cantidad para dejarlo ir: tres mil pesos. Lo habían detenido en el bulevar Luis Donaldo Colosio, justo frente a playa Miramar.

“¿Qué tal dos mil pesos?”, regateó el conductor.

“No puedo, no puedo”, dijo el agente tránsito.

Entonces vino la delación ¿involuntaria?: “Tengo que cobrar mi cuota”.

¡Mi cuota! Esas fueron sus palabras y están almacenadas en el celular.

El automovilista parecía hablar una lengua extranjera, ya que su español era forzado. Sin embargo, su diálogo fue claro y comprensible.

El video se viralizó en la zona de Tampico, Ciudad Madero y Altamira y, ante la reacción de la comunidad, la prensa solicitó información de los hechos a la autoridad.

Al respecto, Héctor Treviño, subdirector de Tránsito, dijo que los tres agentes quedaron a disposición de la Contraloría interna mientras se aclara la situación. Pero adelantó un dato: no existe denuncia en su contra.

La extorsión de tránsitos en playa Miramar es un vicio largamente conocido por visitantes de Monterrey, San Luis Potosí y Veracruz, que han publicado historias de estos atropellos en redes sociales.

Pero es la primera ocasión que queda registro de la existencia de una cuota (tres mil pesos por detención) para los patrulleros de Ciudad Madero. La pregunta ahora es: ¿quién exige la cuota?.