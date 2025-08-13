Por Redacción

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la estrecha y permanente coordinación del Gabinete de Seguridad, que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha permitido avances significativos en el combate a la delincuencia, como el descenso de 25.3 por ciento en el promedio diario de homicidios en el país, con respecto a septiembre de 2024, lo que representa 22 homicidios menos diarios.

En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la Jefa del Ejecutivo Federal, García Harfuch destacó que a partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, han sido detenidas 132 personas por este delito, donde sobresale Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34, Michoacán con 14 y Guerrero con 11.

“Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención y, gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18 mil llamadas a través del 089. El 58 por ciento de estas llamadas, 10 mil 538 fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva”, expresó.

García Harfuch indicó que en las últimas tres semanas fueron detenidas 2 mil 458 personas, se aseguraron 901 armas de fuego y 12 toneladas de droga y se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas.

Asimismo, añadió que, del 1 de octubre de 2024 al 10 de agosto de 2025, se han detenido a más de 29 mil personas por delitos de alto impacto, debilitando de manera directa a las organizaciones criminales; se aseguraron 14 mil 943 armas de fuego y más de 216 toneladas de droga, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo.

Señaló que, en 21 estados de la República se han inhabilitado mil 262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos.

El secretario explicó que las operaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad para detener a generadores de violencia tuvieron un impacto en la disminución de homicidios en el país. Tal es el caso de Baja California, que tuvo un descenso de 35.8 por ciento con respecto a septiembre de 2024.

En el Estado de México, se registró una disminución de 45 por ciento en los homicidios, gracias a las acciones coordinadas que han permitido realizar operaciones como Enjambre, Atarraya, Liberación y el Operativo Mando Unificado Oriente. En las últimas semanas fueron detenidas en esta entidad 71 personas vinculadas con diferentes grupos delictivos como “La Familia Michoacana”, “Cártel Jalisco Nueva Generación” y “Los Alfas”, a quienes se les relaciona con delitos como secuestro, extorsión y robo.

En Guanajuato, se registró una reducción del 59 por ciento en homicidios, en comparación con febrero de 2025 y -47 por ciento desde septiembre de 2024. En Nuevo León el descenso fue de 72.9 por ciento en el mismo periodo; en Sinaloa -20.5 por ciento con respecto al mes anterior, y en Tabasco -48.6 por ciento desde febrero de 2025, tras la detención de objetivos prioritarios.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, destacó la disminución del 25.3 por ciento en promedio diario del homicidio doloso.

Explicó que esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio, entre septiembre de 2024 y julio de 2025 que cerró con un promedio diario de 64.9 homicidios. Agregó que, en comparación con los meses de julio de los últimos 10 años, julio de 2025 es el más bajo desde 2015.

También mencionó que, en cuanto a delitos de alto impacto, al comparar enero a julio de 2025 con el mismo periodo de 2019, la mayoría de los delitos tuvo una disminución: el feminicidio -26.3 por ciento, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego -27.7 por ciento, secuestro -70.8 por ciento, total de robos con violencia -48.3 por ciento y robo a negocio con violencia -56.1 por ciento, entre otros.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman el compromiso de trabajar en coordinación para seguir avanzando en la construcción de la paz en nuestro país.