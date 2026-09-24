Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal detuvo a un hombre señalado por presuntamente ingresar sin autorización al domicilio de su expareja, en la colonia Barrio La Pila.

Tras recibir el reporte, los elementos acudieron al inmueble y localizaron al señalado en el interior, por lo que procedieron a su detención.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) para las investigaciones correspondientes.