Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cumplimentaron orden de cateo en tres gasolineras en el estado de Querétaro.

Bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Federal en dicha entidad, elementos de la PFM, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de personal de Pemex, ejecutaron la diligencia en tres gasolineras, dos ubicadas en Pedro Escobedo y una más en San Juan del Río.

En las acciones, se aseguraron en total los tres inmuebles, 24 cisternas para almacenamiento de hidrocarburo, tres semirremolques tipo pipa, un tractocamión, mangueras de alta presión y se detuvo a dos personas.

De acuerdo con el comunicado 578, la FGR añadió que personal de Pemex tomó las muestras correspondientes, asistidos de su laboratorio móvil, para determinar los tipos de sustancia. Lo asegurado y detenidos, quedaron a disposición del MPF referido.

En una causa penal distinta, en el estado de Hidalgo, fue detenida una persona, quien presuntamente agredió sobre la carretera Estatal Metepec-Tenango de Doria, a la altura del Ejido Emiliano Zapata, a elementos de la Policía Federal Ministerial, por lo que el MPF definirá su situación conforme a derecho.