Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal en el municipio de Nuevo Laredo realizó la detención de un hombre de 60 años de edad señalado por acoso sexual contra menores de edad.

El detenido se identificó como comerciante y confirmó haber obtenido fotografías y videos de adolescentes que acudían a su negocio.

El individuo y su teléfono celular que contenía material audiovisual producido por él, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.