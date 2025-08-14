Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- Con gran entusiasmo, fe y esperanza, habitantes del municipio de Hidalgo recibieron las primeras piezas que edificarán la monumental Virgen en El Chorrito.

El proyecto para consolidar el desarrollo turístico en el santuario religioso más visitado del noreste del país, que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, está cada vez más cerca de hacerse realidad, luego de la llegada de las piezas de la escultura monumental de la Virgen que se ubicará en una plazoleta, cerca de la icónica cascada de este lugar.

Bajo la supervisión del director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Manuel Treviño Cantú, y con la dirección de la escultora Elizabeth Pesquera Caballero, creadora del proyecto, las piezas de la Virgen de la Misericordia se encuentran ya en el sitio, donde el Gobierno del Estado ha concluido la cimentación de la estructura en la cual se montará la imagen de más de 30 metros de altura, que contribuirá a detonar el turismo religioso y la economía local en esta región del centro del estado.

Sobre este proyecto el gobernador Américo Villarreal ha destacado la participación de artistas tamaulipecos y confió también en que, tal como ocurre en Tula con la entrega de la cruz monumental, se incremente la presencia de visitantes y que El Chorrito siga siendo punto de encuentro para innumerables peregrinaciones y procesiones, incluso de otros estados.

La llegada del convoy con las diferentes partes de la gigantesca escultura dio lugar a una entusiasta y emotiva recepción por parte de los pobladores del municipio, quienes expresaron su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal por apoyar este proyecto y recordaron que, en su momento, el entonces gobernador Américo Villarreal Guerra fue uno de los principales impulsores para dar una nueva imagen al santuario de El Chorrito.