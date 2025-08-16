Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Maestros jubilados de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Nuevo León tomaron las instalaciones del ISSSTELEON, ubicada en el centro de Monterrey, debido a la falta del pago del incremento del 6.43 por ciento de las pensiones.

Los docentes aseguraron que continuarán en el lugar hasta que se cumplan los pagos pendientes, bono de jubilado homologado de la Sección 21 y que se comprometan a no quedar más retrasos en el pago.

“Esperamos refuerzos de todos los compañeros, que vengan al ISSSTELEON a reforzar el plantón; traigan agua, medicamentos, alimentos, ropa cómoda, banquitos o sillas, y frazadas para descansar. Inviten también a los activos”, destacaron en su comunicado los inconformes.

El pasado 31 de julio, cerca de 200 maestros se manifestaron en las instalaciones del palacio de gobierno para pedir el pago de las pensiones pendientes. Ese mismo día, los profesores informaron que tuvieron un diálogo con la autoridad estatal para llegar a mesas de trabajo.

De acuerdo con los docentes, las reuniones con las autoridades comenzaron el 1 de agosto y fueron convocados 10 comisionados de la Sección 50 a una reunión presidida por José Carlos Hernández, director de ISSSTELEON, y Héctor Mateos, en representación de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León.

El 4 de agosto, la Sección 50 informó que después de una de las reuniones, se informó que no se reconocieron algunos de los amparos que se habían interpuesto para llegar a la resolución del problema.

“El gobierno de Nuevo León sólo reconoce el amparo 1382/94, señalando que únicamente 301 jubilados que sobreviven están protegidos por él. Desconocen deliberadamente la existencia de una Jurisprudencia que abarca al menos cinco amparos y protege a miles de compañeros que también promovieron demandas desde 1993”, se destaca en el comunicado de la Sección 50.

Integrantes de la Sección 50 han manifestado en repetidas ocasiones que continuarán con las acciones hasta que se llegue a una resolución. (Vianney Carrera/La Jornada).