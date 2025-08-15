Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo a las cifras del INEGI la pobreza bajó en 21.7 millones que significa más o menos el 18 por ciento de la población mexica. Sucedió durante el sexenio de AMLO y lo que va del régimen actual. Recordad que doña Claudia tomó posesión el primero de octubre del 24, de entonces a la fecha algo más de 8 millones de compatriotas dejaron de sufrir hambre aun cuando otros 40 millones carecen cuando menos, de un servicio básico. Es la realidad que, aun arrastrando carencias, es muy diferente a la que existió durante los gobiernos del PRIAN.

Ni cómo negar que el gobierno morenista hace esfuerzos extremos para superar las condiciones de sobrevivencia de la mayoría. Los programas de apoyo a todos los niveles como acto de justicia son esenciales, nos referimos a lo económico, como también a las obras de infraestructura, en especial la construcción de hospitales y clínicas regionales complementado con la gratuidad de medicinas y todo lo relacionado con las enfermedades que tarde o temprano padeceremos cualquiera. Sea que la atención a la salud ya no depende del dinero porque se ha convertido en un derecho consignado en la Carta Magna. Severo golpe a la minoría rapaz que perdió uno de los negocios más apetitosos.

De manera que hay menos pobres y más conciencia de que el poder popular lo puede todo. Recordéis, por ejemplo, que el primero de septiembre inicia funciones la nueva SCJN. La conformada por ministros, magistrados y jueces con mentalidad diferente. No será la misma que durante décadas fue manipulada por intereses ajenos a la ciudadanía. Tiempos en que la justicia se vendía al mejor postor y de cárceles repletas de inocentes. Y ni modo que sea invento.

Fue la época de mayor auge delictivo cuyas consecuencias todavía padecemos. Es otro aspecto que la 4T combate hasta sus últimas fuerzas. Y vaya que es tarea que ocupa y preocupa a la Señora Presidenta. De ahí la colaboración con los gringos que, desde luego, de manera hipócrita tergiversan y condenan los conservadores como si no hubieran sido los causantes de este flagelo que azota gran parte del país.

Con los defectos y fallas que persisten en la administración pública y los malos funcionarios “colados” en los distintos niveles, es indudable que en México vivimos la era del humanismo que tiene como eje a personas de carne y hueso con todas sus necesidades y aspiraciones de vivir en forma aceptable. Es la realización del viejo sueño igualitario en cualquier circunstancia; que la paisanada deje de ser extraña en su propio país desterrando para siempre el clasismo, la egolatría e hipocresía y sobre todo la discriminación concretada en las aborrecibles prácticas del “cuánto tienes, cuánto vales” y el “cómo te ven, te tratan”.

Es la oportunidad de avanzar en el respeto a los derechos humanos incluido el rescate de la dignidad perdida en la vorágine de corrupción e inmoralidad que azotó a la república durante 36 años…y seguiditos.

SUCEDE QUE

Los(as) nuevos(as) integrantes del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas tienen la obligación de evitar que los delitos cometidos en el pasado reciente prescriban o, mejor dicho, velar para que los culpables sean castigados con todo el rigor de la ley.

Y hasta la próxima.